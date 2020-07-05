Видео: столкновение Хэмилтона и Албона в борьбе за второе место
Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с записью столкновения британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и таиландского пилота «Ред Булл» Александера Албона в гонке Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг». Албон после рестарта на более мягких шинах пытался опередить Хэмилтона по внешнему радиусу, но британец чуть расширил траекторию на выходе из поворота и задел болид соперника. Албона развернуло, в то время как Хэмилтон позднее получил от стюардов Гран-при Австрии наказание в виде пятисекундного штрафа. Это отбросило Льюиса в итоговой классификации со второй позиции на четвёртую.
Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в "твиттере" Формулы-1.
Хэмилтон — про аварию с Албоном и штраф: это не дестабилизирует меня
- 5 июля 2020
-
20:14
-
20:08
-
19:57
-
19:50
-
19:42
-
19:41
-
19:26
-
19:08
-
19:03
-
18:59
-
18:53
-
18:52
-
18:45
-
18:28
-
18:22
-
17:59
-
17:48
-
16:04
-
15:33
-
15:09
-
14:55
-
14:38
-
14:15
-
13:41
-
13:01
-
13:00
-
12:10
-
12:04
-
12:00
-
11:46
-
11:38
-
11:34
-
10:58
-
09:52
-
09:00
Партнерский контент