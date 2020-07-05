Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: столкновение Хэмилтона и Албона в борьбе за второе место

Видео: столкновение Хэмилтона и Албона в борьбе за второе место
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с записью столкновения британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и таиландского пилота «Ред Булл» Александера Албона в гонке Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг». Албон после рестарта на более мягких шинах пытался опередить Хэмилтона по внешнему радиусу, но британец чуть расширил траекторию на выходе из поворота и задел болид соперника. Албона развернуло, в то время как Хэмилтон позднее получил от стюардов Гран-при Австрии наказание в виде пятисекундного штрафа. Это отбросило Льюиса в итоговой классификации со второй позиции на четвёртую.

Все права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в "твиттере" Формулы-1.

Хэмилтон — про аварию с Албоном и штраф: это не дестабилизирует меня
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020