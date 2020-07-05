Видео: столкновение Хэмилтона и Албона в борьбе за второе место

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала видеоролик с записью столкновения британского гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона и таиландского пилота «Ред Булл» Александера Албона в гонке Гран-при Австрии на трассе «Ред Булл Ринг». Албон после рестарта на более мягких шинах пытался опередить Хэмилтона по внешнему радиусу, но британец чуть расширил траекторию на выходе из поворота и задел болид соперника. Албона развернуло, в то время как Хэмилтон позднее получил от стюардов Гран-при Австрии наказание в виде пятисекундного штрафа. Это отбросило Льюиса в итоговой классификации со второй позиции на четвёртую.

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