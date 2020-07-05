Хэмилтон — про аварию с Албоном и штраф: это не дестабилизирует меня

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон прокомментировал финиш на четвёртом месте на Гран-при Австрии Формулы-1. Перед стартом Хэмилтон потерял три места за игнорирование жёлтых флагов в квалификации, а в гонке был наказан прибавкой пяти секунд за столкновение с Александером Албоном.
«Уик-энд не получился для меня отличным. Вчера была полностью моя ошибка, ну а сегодня я получил штраф… Ситуация такая, какая есть. Это не дестабилизирует меня, я сделал, что мог. У меня был отличный темп. Очень не повезло с Алексом, мы вновь сошлись вместе. Я приму любой штраф, который заслуживаю по мнению стюардов, и буду двигаться дальше.
Проблемы с сенсорами? Я не знаю, что там были за проблемы. Они говорили нам держаться подальше от бордюров, но не думаю, что дело было в подвеске. Не знаю, смогут ли они всё исправить за три-четыре дня, но, вероятно, команда уже работает над решением», — приводит слова Хэмилтона BBC.
- 5 июля 2020
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