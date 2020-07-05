Албон: Льюис решал, хочет он столкновения или нет

Пилот «Ред Булл» Александер Албон прокомментировал аварию с Льюисом Хэмилтоном на Гран-при Австрии. Напомним, авария лишила Албона возможности побороться за победу, а вскоре Александер сошёл из-за технических проблем.



«Я всё ещё расстроен, так что мне нужно быть осторожнее со словами. Мне нечего добавить, кроме того, что я разочарован. Думаю, мы могли легко выиграть гонку.



Контакт с Льюисом был в поздней части поворота, что меня удивило. Я был прямо на краю трассы, оставив ему достаточно места, так что ему было решать, хочет он столкновения или нет. В прошлом году в Бразилии у нас была обоюдная вина в столкновении, но в этот раз — нет. Я поговорю с Льюисом, когда эмоции утихнут», — приводит слова Александера Албона BBC.



Напомним, победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, второе место досталось гонщику «Феррари» Шарлю Леклеру, третьим стал пилот «Макларена» Ландо Норрис, для которого этот подиум стал первым в карьере.