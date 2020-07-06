Штурман Скрипка: Феттель глупо сунулся к Сайнсу. Может, хотел разом убрать обоих?

Гоночный штурман Сергей Скрипка раскритиковал гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля за его контакт с Карлосом Сайнсом во время Гран-при Австрии.



«У Себа Феттеля было, похоже, настолько сильное желание ущипнуть «Феррари» и Шарля Леклера, что он глупо сунулся к Карлосу Сайнсу. Когда перед тобой две машины, у которых идет борьба колесо в колесо, борьба в повороте, понятно, что рано или поздно они туда сместятся. Глупо было соваться, хорошо, что он не вынес Карлоса, а только сам развернулся. Может, он хотел разом убрать двоих? Такой бы страйк получился: он бы всадил и по Сайнсу, который переходит в «Феррари», и по самой «Феррари». В результате Феттель, после провальной квалификации и старта с 11-й позиции, финишировал десятым», — заявил Скрипка в интервью телеграм-каналу Cross-Country Rally.

Феттель: рад, что меня развернуло лишь один раз