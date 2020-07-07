Тост: Квят проявил нетерпеливость и заплатил за это, но он был быстр

Руководитель «Альфа Таури» Франц Тост подвёл итоги Гран-при Австрии, в котором Пьер Гасли заработал очки, финишировав на седьмом месте, а Даниил Квят сошёл с дистанции после прокола, который стал следствием контакта с болидом «Рено» Эстебана Окона.



«Я доволен седьмым местом, потому что в квалификации мы были не так конкурентоспособны, как ожидали. Нужно оставаться реалистами. Седьмая позиция — действительно хороший результат.



К сожалению, Даниил не смог обеспечить финиш второй машины внутри очковой зоны. Думаю, это можно было легко воплотить в жизнь. Он получил новые шины и сокращал разрыв. Но в итоге проявил нетерпеливость и заплатил за это сходом с дистанции.



Я говорил с ним. Конечно, он разочарован. Но на мой взгляд, Даниил проводил действительно хорошую гонку. Квят попробовал обогнать Окона снаружи, и это не сработало. Но он был быстр, и это важно», — цитирует Тоста RaceFans.

Формула-1 опубликовала видео жёсткой борьбы Квята с Оконом, приведшей к сходу Даниила