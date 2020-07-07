Хэмилтону разрешат преклонять колено на всех гонках сезона. Массовых акций не анонсировано

Руководство Формулы-1 не будет препятствовать пилоту «Мерседеса» Льюису Хэмилтону выражать поддержку движению против расизма Black Lives Matter и преклонять колено перед стартом оставшихся гонок сезона, сообщает Independent.ie.



Участие других пилотов в акции, подобной той, что прошла в Шпильберге перед стартом первой гонки сезона, пока не анонсировано. Ожидается, что пилоты обсудят инициативу и её целесообразность во время второго этапа – Гран-при Штирии, который также пройдёт на «Ред Булл Ринге».



Напомним, перед стартом первой гонки в Австрии шесть пилотов отказались преклонять колено. Это Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Даниил Квят («Альфа Таури»), Кими Райкконен и Антонио Джовинацци (оба — «Альфа Ромео»), Карлос Сайнс («Макларен») и Шарль Леклер («Феррари»).

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