«Мерседес», «Феррари» и «Макларен» впервые оказались на подиуме вместе

5 июля в Шпильберге, на автодроме «Ред Булл Ринг», завершился Гран-при Австрии Формулы-1. Победу в гонке одержал пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, стартовавший с поула. Второе место досталось Шарлю Леклеру, прорвавшемуся на своём «Феррари» с седьмой стартовой позиции. Тройку лучших замкнул гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

Таким образом, впервые в истории Формулы-1 подиум был сформирован из пилотов «Мерседеса», «Феррари» и «Макларена». Первыми на эту особенность обратили внимание в «Мерседесе», чья пресс-служба и разместила соответствующую информацию на странице в «Твиттере».

Напомним, что второй этап сезона-2020 состоится уже 10-12 июля и снова пройдёт на «Ред Булл Ринг». На этот раз он получит название «Гран-при Штирии».