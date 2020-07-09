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Райкконен — о невставании на колено: спрашивать про такое — некоторое сумасшествие

Райкконен — о невставании на колено: спрашивать про такое — некоторое сумасшествие
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен ответил на вопрос, почему он предпочёл не вставать на колено на стартовой решётке Гран-при Австрии в знак поддержки борьбы с расизмом. Помимо финна этот жест решили не делать ещё пять из 20 гонщиков Формулы-1.

«Я думаю, что в целом каждый имеет право делать то, что им нравится. Все гонщики определённо против расизма, все мы надели футболки. Я более чем рад помогать подобным вещам, но в конечном счёте у каждого есть право поступать так, чтобы чувствовать себя наиболее комфортно. Формула-1 и все команды делают всё возможное, так что я думаю, что это некоторое сумасшествие — спрашивать про такое. Но вот таков, к сожалению, наш мир», — приводит слова Райкконена Sky Sports.

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