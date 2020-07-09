Магнуссен рассказал, как он относится к гонщикам, не вставшим на колено

Датский гонщик «Хааса» Кевин Магнуссен прокомментировал собственное решение встать на колено на стартовой решётке Гран-при Австрии в знак поддержки борьбы с расизмом.



«Гонщики обсуждали, что мы можем сделать, чтобы продемонстрировать нашу солидарность и поддержку тому, что сейчас происходит в мире. Некоторые пилоты решили не вставать на колено, некоторые — решили вставать. Я решил встать. Я думал, следует мне сделать это или нет. Я не хотел, чтобы меня ассоциировали конкретно с движением Black Lives Matter. Я не могу согласиться со всем, за что выступает эта организация, но я согласен, что нужно остановить расизм и что я могу поддержать борьбу за прекращение дискриминации темнокожих людей. Поэтому я встал на колено.



Я считал, что с моей стороны это было верным поступком. У меня нет никаких проблем с пилотами, которые не решили вставать на колено. Мы все объединены тем фактом, что мы против расизма, мы пытаемся его прекратить. И я думаю, что каждый пилот и каждый человек свободен в демонстрации своих мыслей и том, как их доносить», — приводит слова Магнуссена Sky Sports.