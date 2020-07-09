Квят призвал «Альфа Таури» работать над новинками и надеется на дождевую квалификацию

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят оценил нынешнюю форму команды и заявил, что совсем не против, если субботняя квалификация Гран-при Штирии пройдёт под дождём.



«В квалификации нам не хватает пары десятых, чтобы всерьёз бороться за попадание в десятку лучших. Однако в гонке наш темп немного выше, чем в квалификации. Это даёт надежду, что мы сможем чаще сражаться за очки. Но и соперники очень сильны. Отдельные конкуренты — «Макларен» и «Рейсинг Пойнт» — сделали существенные шаги вперёд, так что нам нужно упорно работать над обновлениями, чтобы, надеюсь, приблизиться к ним.



Если говорить о ближайших соперниках, следил бы за «Рено». Возможно, они чуть впереди нас в квалификации и гонке, но разрывы небольшие. Мне удавалось много кругов удерживать «Рено» позади, хотя они были немного быстрее. Мы можем бороться. Ещё есть ребята позади нас, но они недалеко и в свою очередь могут сражаться с нами. Так что мы в середине очень плотной средней группы.



Дождевая квалификация? Будет интересно посмотреть, как автомобиль поведёт себя на мокрой трассе. Мы ещё не проверяли это. Так что мне интересно. Хочется, чтобы вся квалификация получилась дождевой, чтобы оценить, где мы окажемся. Если такая погода даст нам больше шансов, я только за", — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.