Расселл: продолжаю переговоры с «Мерседесом», но моё будущее в руках Клэр

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл сообщил, что вряд ли сможет перейти в какую-либо команду кроме «Мерседеса».
«Мерседес» — мои менеджеры, и мы продолжаем вести переговоры еженедельно, почти ежедневно. Особенно они участились в последние два года, так как мне хочется быть уверенным в своём будущем. Я знаю, что мне нужно сделать, а именно – показывать максимум на трассе.
У меня есть контракт на следующий год с «Уильямсом», так что моё будущее потенциально в руках Клэр. Я вхожу в программу «Мерседеса» и не думаю, что она отпустит меня куда-то ещё. Как я уже сказал, это не в моих руках, а в её», — приводит слова Расселла Crash.net
Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Расселл является одним из кандидатов на место в его команде на 2021 год.
- 10 июля 2020
-
09:07
-
09:00
-
01:04
-
00:43
-
00:33
- 9 июля 2020
-
23:57
-
22:55
-
21:58
-
20:42
-
20:34
-
20:33
-
20:17
-
20:11
-
19:58
-
19:53
-
19:48
-
19:17
-
18:21
-
17:45
-
16:57
-
16:41
-
16:04
-
14:47
-
14:37
-
13:42
-
13:04
-
10:32
-
10:07
-
09:38
-
09:00
-
00:57
-
00:52
-
00:00
- 8 июля 2020
-
21:58
-
20:52