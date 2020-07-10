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Расселл: продолжаю переговоры с «Мерседесом», но моё будущее в руках Клэр

Расселл: продолжаю переговоры с «Мерседесом», но моё будущее в руках Клэр
Авто / Формула-1 0

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл сообщил, что вряд ли сможет перейти в какую-либо команду кроме «Мерседеса».

«Мерседес» — мои менеджеры, и мы продолжаем вести переговоры еженедельно, почти ежедневно. Особенно они участились в последние два года, так как мне хочется быть уверенным в своём будущем. Я знаю, что мне нужно сделать, а именно – показывать максимум на трассе.

У меня есть контракт на следующий год с «Уильямсом», так что моё будущее потенциально в руках Клэр. Я вхожу в программу «Мерседеса» и не думаю, что она отпустит меня куда-то ещё. Как я уже сказал, это не в моих руках, а в её», — приводит слова Расселла Crash.net

Ранее руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что Расселл является одним из кандидатов на место в его команде на 2021 год.

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