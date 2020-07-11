Формула-1. Гран-при Штирии. Квалификация. Онлайн-трансляция

Сегодня, 11 июля, состоится квалификация второго этапа сезона-2020 чемпионата мира Формулы-1 — Гран-при Штирии. Этап принимает стационарная трасса «Ред Булл Ринг» в Шпильберге. Начало квалификации запланировано на 16:00 по московскому времени.



После первого этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует финский гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят не набрал ни одного очка и находится в общем зачёте на 12-й позиции.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию квалификационных заездов. Следить за ней можно будет, перейдя по нижеприведённой ссылке.



Формула-1. Гран-при Штирии. Онлайн-трансляция квалификации