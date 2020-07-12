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Боттас: обгон Ферстаппена? Это было отличное сражение!

Боттас: обгон Ферстаппена? Это было отличное сражение!
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона 2020 года. Боттас финишировал в этой гонке вторым, но сохранил лидерство в общем зачёте, опережая Льюиса Хэмилтона на шесть очков.

«Со своей стороны при старте с четвёртой позиции главным было минимизировать потери. Я заработал хорошие очки и продолжаю лидировать в чемпионате мира, так что всё не так и плохо. Но вчерашний день был неидеальным.

Обгон Ферстаппена? Это было отличное сражение. У меня было чуть больше темпа в конце, чем у него, когда мы решили сделать первый отрезок чуть длиннее. Такая плотная борьба всегда большое развлечение», — приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports.

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