Боттас: обгон Ферстаппена? Это было отличное сражение!
Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал итоги Гран-при Штирии, второго этапа чемпионата Формулы-1 сезона 2020 года. Боттас финишировал в этой гонке вторым, но сохранил лидерство в общем зачёте, опережая Льюиса Хэмилтона на шесть очков.
«Со своей стороны при старте с четвёртой позиции главным было минимизировать потери. Я заработал хорошие очки и продолжаю лидировать в чемпионате мира, так что всё не так и плохо. Но вчерашний день был неидеальным.
Обгон Ферстаппена? Это было отличное сражение. У меня было чуть больше темпа в конце, чем у него, когда мы решили сделать первый отрезок чуть длиннее. Такая плотная борьба всегда большое развлечение», — приводит слова Валттери Боттаса Sky Sports.
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