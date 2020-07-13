Расселл прокомментировал свой вылет на Гран-при Штирии

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл не смог воспользоваться хорошей квалификацией на Гран-при Штирии. Он стартовал на шинах «софт» с высокого 11-го места, но уже в самом начале гонки потерял контроль над машиной и вылетел в гравий. В итоге британцу удалось вернуться и закончить гонку на 16-й позиции. Его напарник Николас Латифи стал 17-м.

«Во-первых, мне нужно извиниться перед командой. Я полностью испортил гонку на ранней стадии. Мне удалось хорошо начать и сохранить позицию. Я пытался удержать машину на внешней траектории в шестом повороте, но полностью потерял контроль. Там совершенно не было никакого сцепления с трассой, и я должен принести извинения команде. Кто знает, как могла сложиться гонка, не будь этого, постараюсь отыграться на следующей неделе», — цитирует Расселла пресс-служба команды «Уильямс».