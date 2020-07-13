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Феттель: мы с Леклером достаточно зрелые люди, оставим это позади

Феттель: мы с Леклером достаточно зрелые люди, оставим это позади
Авто / Формула-1 0

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что не ждёт проблем во взаимоотношениях с партнёром по команде Шарлем Леклером, по вине которого пилоты «Скудерии» попали в аварию и сошли уже в дебюте Гран-при Штирии.

«Всё в порядке, мы оба достаточно зрелые люди, оставим это позади. Очевидно, что для нас обоих это был плохой уик-энд. Он в любом случае был сложным, а когда обе машины сходят, то очевидно, что ситуация становится ещё горче. После прошлого уик-энда было сложно. Но я всегда сохраняю позитивный настрой.

Хорошие новости в том, что у нас гонка сразу на следующей неделе, так что мне придётся слишком долго ждать момента, когда я вернусь за руль. Посмотрим… Я надеюсь, что Венгрия окажется для нас лучше», — приводит слова Феттеля Motorsport.

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