Феттель: мы с Леклером достаточно зрелые люди, оставим это позади

Немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель рассказал, что не ждёт проблем во взаимоотношениях с партнёром по команде Шарлем Леклером, по вине которого пилоты «Скудерии» попали в аварию и сошли уже в дебюте Гран-при Штирии.
«Всё в порядке, мы оба достаточно зрелые люди, оставим это позади. Очевидно, что для нас обоих это был плохой уик-энд. Он в любом случае был сложным, а когда обе машины сходят, то очевидно, что ситуация становится ещё горче. После прошлого уик-энда было сложно. Но я всегда сохраняю позитивный настрой.
Хорошие новости в том, что у нас гонка сразу на следующей неделе, так что мне придётся слишком долго ждать момента, когда я вернусь за руль. Посмотрим… Я надеюсь, что Венгрия окажется для нас лучше», — приводит слова Феттеля Motorsport.
- 13 июля 2020
-
16:36
-
16:20
-
16:11
-
16:06
-
15:58
-
15:04
-
14:44
-
14:34
-
14:15
-
13:34
-
13:21
-
13:05
-
11:35
-
10:53
-
10:15
-
10:00
-
09:53
-
09:25
-
08:57
-
00:51
-
00:47
-
00:45
- 12 июля 2020
-
23:43
-
22:27
-
21:37
-
21:01
-
20:56
-
20:45
-
20:35
-
20:28
-
19:57
-
19:47
-
19:46
-
19:40
-
19:37