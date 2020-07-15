Магнуссен намекнул на огромную роль «Феррари» в проблемах «Хааса»
Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен поделился мнением о причинах проблем болидов команды с темпом.
«Не думаю, что действия команды сделали машину хуже. Для этого есть много причин. Если посмотреть на болиды с моторами „Феррари“, можно увидеть сходство. Это нас немного сдерживает.
Я ничего не знаю о борьбе „Феррари“ и ФИА. Всё, что вижу, это то, что сейчас мы медленнее на прямых, чем в прошлом году, и в итоге вынуждены снижать прижимную силу гораздо сильнее, чем в прошлом году. Это всё, что знаю. Даже не могу сказать, что проблема в двигателе. Мы просто медленнее на прямых и вынуждены понижать прижимную силу больше, чем в прошлом году», — приводит слова Кевина Магнуссена RaceFans.
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