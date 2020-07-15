DTM может закончить существование по окончании сезона

Руководитель DTM Герхард Бергер признал, что серия может перестать существовать в нынешнем виде после ухода «Ауди».



«Настало время задуматься о будущем DTM. Если ни один из немецких производителей не поддержит серию, то всё встанет на свои места. Нам предстоит справиться с уходом „Ауди“. Теперь остаётся только плыть по течению.



В „БМВ“ пока не приняли решение. Это затягивается всё больше и больше. Нам нужно прояснить этот вопрос. В DTM очень много сотрудников, и мы должны дать им ответ на вопрос, что мы собираемся делать.



Возможно, нам придётся перейти к машинам GT3, потому что это единственный технический регламент, в который вовлечено множество производителей. Это имеет смысл.



Сегодняшние автомобили DTM — настоящие гоночные машины, со многими стандартными компонентами. После Формулы-1 это самые сложные гоночные машины. Это быстрые прототипы. Это действительно жёсткие профессиональные гонки», — приводит слова Бергера Motorsport-Total.