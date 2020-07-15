В «Ред Булл» не знают причины проблем Албона в Штирии

Главный инженер команды «Ред Булл» Пол Монаган прокомментировал проблемы с темпом Александера Албона на этапе в Штирии.
«Мы сделали пит-стоп и установили новые шины и после этого Алекс сказал, что баланс отличный. Но износ у него был гораздо выше, чем у Макса. Мы послушали его отзывы о машине о они действительно полезны. Кроме того, впечатляет его память о поведении машины в каждом повороте и на каждом круге.
Очевидно, что у него есть проблемы, но мы не уверены в причинах. Вы могли видеть на картинке в трансляции, что у него было пузырение на переднем правом и он пытался бороться с этим и старался быть максимально конкурентоспособным. Пока мы не знаем, в чём были проблемы. Но, судя по всему, падение скорости Алекса было гораздо большим», — приводит слова Пола Монагана Motorsport.
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