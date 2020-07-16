Бриаторе: Леклер, Ферстаппен или Алонсо легко выиграют титул в «Мерседесе», но не Боттас

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе полагает, что Шарль Леклер, Макс Ферстаппен или Фернандо Алонсо без особого труда смогли бы завоевать титул чемпионами мира, пилотируй они нынешний болид «Мерседеса». А вот в шансы Валттери Боттаса функционер не особо верит.
«У Льюиса Хэмилтона потрясающая машина. С таким превосходством никто не сможет его остановить. Если вы посадите Леклера, Ферстаппена или Алонсо в «Мерседес», они так же легко станут чемпионами мира. Но Боттас – подносчик воды, в отличие от Нико Росберга, который мог усложнить Льюису жизнь и даже победить его в конце концов», — приводит слова Бриаторе GPblog.
Также Флавио отметил, что нынешний болид «Феррари» настолько безнадёжен, что совершенно неважно, кто его пилотирует.
- 16 июля 2020
-
10:18
-
09:36
-
09:24
-
08:55
-
08:38
-
00:00
- 15 июля 2020
-
22:50
-
21:55
-
20:52
-
20:00
-
18:57
-
17:48
-
16:53
-
16:17
-
15:45
-
15:06
-
14:11
-
12:58
-
12:31
-
11:37
-
11:13
-
10:57
-
10:50
-
09:15
-
08:54
-
00:52
-
00:39
- 14 июля 2020
-
23:58
-
22:52
-
21:07
-
20:08
-
18:52
-
17:20
-
16:25
-
15:58