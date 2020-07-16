Бриаторе: Леклер, Ферстаппен или Алонсо легко выиграют титул в «Мерседесе», но не Боттас

Бывший руководитель «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе полагает, что Шарль Леклер, Макс Ферстаппен или Фернандо Алонсо без особого труда смогли бы завоевать титул чемпионами мира, пилотируй они нынешний болид «Мерседеса». А вот в шансы Валттери Боттаса функционер не особо верит.

«У Льюиса Хэмилтона потрясающая машина. С таким превосходством никто не сможет его остановить. Если вы посадите Леклера, Ферстаппена или Алонсо в «Мерседес», они так же легко станут чемпионами мира. Но Боттас – подносчик воды, в отличие от Нико Росберга, который мог усложнить Льюису жизнь и даже победить его в конце концов», — приводит слова Бриаторе GPblog.



Также Флавио отметил, что нынешний болид «Феррари» настолько безнадёжен, что совершенно неважно, кто его пилотирует.