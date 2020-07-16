Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.



В последней версии учтено подтверждение контрактов на следующий сезон между британской командой Формулы-1 «Уильямс» и двумя её нынешними гонщиками — британцем Джорджем Расселлом и канадцем Николасом Латифи. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.

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Если у вас не грузится таблица, вы можете посмотреть её по ссылке:

Составы команд Формулы-1 на 2021 год.