Состав команд Формулы-1 на сезон-2021: таблица обновлена

«Чемпионат» в очередной раз обновил таблицу, посвящённую составам команд Формулы-1 в сезоне-2021. Она включает в себя как информацию об уже заключённых соглашениях с пилотами, так и обобщение сведений о возможных переходах гонщиков. В таблице указаны также выбранные пилотами постоянные номера и двигатели, которые будут использовать конюшни.
В последней версии учтено подтверждение контрактов на следующий сезон между британской командой Формулы-1 «Уильямс» и двумя её нынешними гонщиками — британцем Джорджем Расселлом и канадцем Николасом Латифи. Также добавлена и актуализирована вся свежая информация о потенциальных кандидатах в различных коллективах.
Если у вас не грузится таблица, вы можете посмотреть её по ссылке:
Составы команд Формулы-1 на 2021 год.
- 16 июля 2020
-
19:23
-
18:57
-
17:50
-
17:00
-
16:49
-
16:21
-
16:11
-
15:43
-
15:31
-
14:28
-
14:04
-
12:32
-
11:41
-
11:22
-
10:57
-
10:18
-
09:36
-
09:24
-
08:55
-
08:38
-
00:00
- 15 июля 2020
-
22:50
-
21:55
-
20:52
-
20:00
-
18:57
-
17:48
-
16:53
-
16:17
-
15:45
-
15:06
-
14:11
-
12:58
-
12:31
-
11:37