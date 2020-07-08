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Формула-1 в сезоне-2021: Алонсо заключил контракт с «Рено», составы команд, слухи

Алонсо возвращается в Формулу-1 с «Рено»
«Чемпионат»
Алонсо возвращается! Но что будет с Феттелем? Все слухи про сезон-2021 Формулы-1
Фернандо Алонсо закрыл очередную вакансию, возвращаясь в чемпионат с «Рено». Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021.
Авто / Формула-1 0

Фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. У нас стало на одну вакансию меньше, после того как «Рено» решил залатать брешь, созданную уходом Даниэля Риккардо, с помощью возвращения в свои ряды двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

Таким образом, в чемпионате мира закрылась очень соблазнительная вакансия в заводской команде, на которую нацеливались как молодые воспитанники «Рено» Чжоу Гуаньюй и Кристиан Лундгор, так и более опытные пилоты (например, Сергей Сироткин, Нико Хюлькенберг и Ромен Грожан). Сватали в «Рено» и Себастьяна Феттеля, но команда предпочла более родного ей чемпиона.

Чего вы ждёте от третьего пришествия Алонсо в «Рено»?

Дальше, вероятно, мы ждём хода от «Мерседеса». Руководители немецкого коллектива дали понять, что намерены сохранить не только Льюиса Хэмилтона, но и Валттери Боттаса — так что слухи о переходе в стан чемпионов как Джорджа Расселла, так и Себастьяна Феттеля могут слухами и остаться. Формально у нас остаётся ещё 9 вакансий — не так много для начала июля, но глупый сезон ещё продолжается, особенно пока не подтверждён напарник Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Версия от 8 июля 2020 года

КомандаПилоты с контрактамиКандидаты
МерседесЛьюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Джордж Расселл
Себастьян Феттель
ФеррариШарль Леклер
Карлос Сайнс
Ред БуллМакс ФерстаппенАлександер Албон
Пьер Гасли
Даниил Квят
Себастьян Феттель
МакларенДаниэль Риккардо
Ландо Норрис
РеноФернандо Алонсо
Эстебан Окон
Альфа ТауриПьер Гасли
Даниил Квят
Юки Цунода
Юри Випс
Джехан Дарувала
Сержио Сетте Камара
Александер Албон
Астон Мартин
(Рейсинг Пойнт)		Серхио Перес
Лэнс Стролл		Себастьян Феттель
Альфа РомеоКими Райкконен
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
Маркус Армстронг
Нико Хюлькенберг
Каллум Айлотт
ХаасКевин Магнуссен
Ромен Грожан
Нико Хюлькенберг
УильямсДжордж РасселлНиколас Латифи
Рой Ниссани
Никита Мазепин
Дэниел Тиктум
Джек Эйткен

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