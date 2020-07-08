Алонсо возвращается! Но что будет с Феттелем? Все слухи про сезон-2021 Формулы-1

Фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. У нас стало на одну вакансию меньше, после того как «Рено» решил залатать брешь, созданную уходом Даниэля Риккардо, с помощью возвращения в свои ряды двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.
Таким образом, в чемпионате мира закрылась очень соблазнительная вакансия в заводской команде, на которую нацеливались как молодые воспитанники «Рено» Чжоу Гуаньюй и Кристиан Лундгор, так и более опытные пилоты (например, Сергей Сироткин, Нико Хюлькенберг и Ромен Грожан). Сватали в «Рено» и Себастьяна Феттеля, но команда предпочла более родного ей чемпиона.
Дальше, вероятно, мы ждём хода от «Мерседеса». Руководители немецкого коллектива дали понять, что намерены сохранить не только Льюиса Хэмилтона, но и Валттери Боттаса — так что слухи о переходе в стан чемпионов как Джорджа Расселла, так и Себастьяна Феттеля могут слухами и остаться. Формально у нас остаётся ещё 9 вакансий — не так много для начала июля, но глупый сезон ещё продолжается, особенно пока не подтверждён напарник Макса Ферстаппена в «Ред Булл».
Версия от 8 июля 2020 года
|Команда
|Пилоты с контрактами
|Кандидаты
|Мерседес
|Льюис Хэмилтон
Валттери Боттас
Джордж Расселл
Себастьян Феттель
|Феррари
|Шарль Леклер
Карлос Сайнс
|Ред Булл
|Макс Ферстаппен
|Александер Албон
Пьер Гасли
Даниил Квят
Себастьян Феттель
|Макларен
|Даниэль Риккардо
Ландо Норрис
|Рено
|Фернандо Алонсо
Эстебан Окон
|Альфа Таури
|Пьер Гасли
Даниил Квят
Юки Цунода
Юри Випс
Джехан Дарувала
Сержио Сетте Камара
Александер Албон
|Астон Мартин
(Рейсинг Пойнт)
|Серхио Перес
Лэнс Стролл
|Себастьян Феттель
|Альфа Ромео
|Кими Райкконен
Антонио Джовинацци
Роберт Кубица
Мик Шумахер
Роберт Шварцман
Маркус Армстронг
Нико Хюлькенберг
Каллум Айлотт
|Хаас
|Кевин Магнуссен
Ромен Грожан
Нико Хюлькенберг
|Уильямс
|Джордж Расселл
|Николас Латифи
Рой Ниссани
Никита Мазепин
Дэниел Тиктум
Джек Эйткен
Свежие изменения в таблице выделены курсивом.
- 8 июля 2020
-
15:22
-
15:11
-
14:50
-
14:32
-
14:23
-
14:13
-
14:10
-
14:01
-
13:27
-
12:28
-
12:14
-
11:57
-
10:51
-
10:21
-
09:53
-
09:27
-
08:59
-
01:00
-
00:29
- 7 июля 2020
-
23:43
-
22:54
-
21:59
-
20:42
-
19:55
-
18:49
-
18:10
-
18:00
-
17:56
-
17:36
-
17:24
-
16:51
-
15:49
-
14:57
-
14:47
-
13:34