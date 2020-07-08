Фернандо Алонсо закрыл очередную вакансию, возвращаясь в чемпионат с «Рено». Вся информация о контрактах гонщиков на сезон-2021.

Алонсо возвращается! Но что будет с Феттелем? Все слухи про сезон-2021 Формулы-1

Фиксируем последние трансферные слухи, связанные в сезоном-2021 Формулы-1. У нас стало на одну вакансию меньше, после того как «Рено» решил залатать брешь, созданную уходом Даниэля Риккардо, с помощью возвращения в свои ряды двукратного чемпиона мира Фернандо Алонсо.

Таким образом, в чемпионате мира закрылась очень соблазнительная вакансия в заводской команде, на которую нацеливались как молодые воспитанники «Рено» Чжоу Гуаньюй и Кристиан Лундгор, так и более опытные пилоты (например, Сергей Сироткин, Нико Хюлькенберг и Ромен Грожан). Сватали в «Рено» и Себастьяна Феттеля, но команда предпочла более родного ей чемпиона.

Чего вы ждёте от третьего пришествия Алонсо в «Рено»?

Дальше, вероятно, мы ждём хода от «Мерседеса». Руководители немецкого коллектива дали понять, что намерены сохранить не только Льюиса Хэмилтона, но и Валттери Боттаса — так что слухи о переходе в стан чемпионов как Джорджа Расселла, так и Себастьяна Феттеля могут слухами и остаться. Формально у нас остаётся ещё 9 вакансий — не так много для начала июля, но глупый сезон ещё продолжается, особенно пока не подтверждён напарник Макса Ферстаппена в «Ред Булл».

Версия от 8 июля 2020 года

Команда Пилоты с контрактами Кандидаты Мерседес Льюис Хэмилтон

Валттери Боттас

Джордж Расселл

Себастьян Феттель Феррари Шарль Леклер

Карлос Сайнс Ред Булл Макс Ферстаппен Александер Албон

Пьер Гасли

Даниил Квят

Себастьян Феттель Макларен Даниэль Риккардо

Ландо Норрис Рено Фернандо Алонсо

Эстебан Окон Альфа Таури Пьер Гасли

Даниил Квят

Юки Цунода

Юри Випс

Джехан Дарувала

Сержио Сетте Камара

Александер Албон Астон Мартин

(Рейсинг Пойнт) Серхио Перес

Лэнс Стролл Себастьян Феттель Альфа Ромео Кими Райкконен

Антонио Джовинацци

Роберт Кубица

Мик Шумахер

Роберт Шварцман

Маркус Армстронг

Нико Хюлькенберг

Каллум Айлотт Хаас Кевин Магнуссен

Ромен Грожан

Нико Хюлькенберг Уильямс Джордж Расселл Николас Латифи

Рой Ниссани

Никита Мазепин

Дэниел Тиктум

Джек Эйткен

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