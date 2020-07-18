Райкконен отреагировал на провал «Альфа Ромео» в квалификации

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал разочаровывающие итоги квалификации Гран-при Венгрии Формулы-1 на автодроме «Хунгароринг», где Райкконен показал последний, двадцатый результат, а его напарник, итальянец Антонио Джовинацци, оказался девятнадцатым. Таким образом, на счету «Альфа Ромео» оказались два худших результата.



«Мы по-прежнему далеки от уровня, на котором нам необходимо быть. Нам нужно проанализировать, что пошло не так, и выяснить, как мы можем подняться вверх. Нужно поработать во всех аспектах, нужно вернуть нашу скорость. Завтра будет новый день, пусть даже это воскресенье не станет лёгким. Посмотрим, что мы сможем сделать», — приводит слова финского гонщика пресс-служба «Альфа Ромео».