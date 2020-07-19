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Видео: жёсткая и красивая борьба Шварцмана и Мазепина во второй гонке Формулы-2

Видео: жёсткая и красивая борьба Шварцмана и Мазепина во второй гонке Формулы-2
Авто / Младшие серии 0

Пресс-служба молодёжной моносерии Формула-2 опубликовала ролик с видеозаписью борьбы российских гонщиков Роберта Шварцмана и Никиты Мазепина во второй гонке венгерского этапа на автодроме «Хунгароринг».

После перехода на мягкие шины Шварцман сумел догнать Мазепина и приступить к атакам. В какой-то момент они допустили контакт, Шварцману пришлось выехать на обочину, но автомобили не получили существенных повреждений. Позднее на том же круге Роберту после красивой борьбы всё-таки удалось опередить Никиту.

Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.

Шварцман закончил спринтерскую гонку на четвёртой позиции, Мазепин финишировал прямо за ним пятым.

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