Видео: жёсткая и красивая борьба Шварцмана и Мазепина во второй гонке Формулы-2
Пресс-служба молодёжной моносерии Формула-2 опубликовала ролик с видеозаписью борьбы российских гонщиков Роберта Шварцмана и Никиты Мазепина во второй гонке венгерского этапа на автодроме «Хунгароринг».
После перехода на мягкие шины Шварцман сумел догнать Мазепина и приступить к атакам. В какой-то момент они допустили контакт, Шварцману пришлось выехать на обочину, но автомобили не получили существенных повреждений. Позднее на том же круге Роберту после красивой борьбы всё-таки удалось опередить Никиту.
Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited. Посмотреть видео можно в «твиттере» Формулы-2.
Шварцман закончил спринтерскую гонку на четвёртой позиции, Мазепин финишировал прямо за ним пятым.
- 19 июля 2020
-
23:24
-
23:07
-
22:51
-
22:01
-
21:56
-
21:50
-
21:25
-
21:20
-
21:14
-
20:04
-
19:46
-
19:44
-
19:32
-
19:23
-
19:16
-
18:41
-
18:41
-
18:37
-
18:36
-
18:20
-
17:51
-
17:20
-
16:39
-
16:28
-
15:59
-
15:43
-
15:04
-
15:02
-
14:56
-
13:54
-
13:22
-
13:20
-
13:04
-
12:58
-
12:00
Партнерский контент