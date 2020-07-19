Райкконен объяснил, из-за чего он заработал штраф на старте

Финский гонщик «Альфа Ромео» Кими Райкконен прокомментировал финиш на 16-м месте на Гран-при Венгрии и объяснил, как получил пятисекундный штраф за неправильное положение машины на старте.
«Гонка не была для меня очень напряжённой. К сожалению, при наших стартовых позициях нас ожидала очень сложная работа. Мы сделали, что могли, но этого было недостаточно для очков. Наш темп был не слишком плохим, я отыграл несколько мест на старте, но штраф опустил меня вниз. Стартовая решётка была слегка скользкой, я проехал слишком далеко вперёд и не имел времени сдать назад. Мы могли бы оказаться на несколько мест выше, так что слегка досадно.
Нам нужно серьёзно поработать, чтобы прибавить в квалификации, но мы можем испытывать позитив относительно наших выступлений по воскресеньям», — приводит слова финского гонщика пресс-служба «Альфа Ромео».
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