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Вильнёв объяснил, почему «Ред Булл» стоит вернуть Феттеля

Вильнёв объяснил, почему «Ред Булл» стоит вернуть Феттеля
Авто / Формула-1 0

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв выразил мнение, что команде «Ред Булл» следует подписать контракт с Себастьяном Феттелем, если австрийский коллектив хочет иметь двух гонщиков, способных пилотировать на пределе.

«Болиды, созданные Эдрианом Ньюи, действительно трудны для пилотажа. Он всегда делает машины на грани. Это ясно видно в этом сезоне, если взглянуть на разницу между Максом Ферстаппеном и Александером Албоном.

В прошлом Феттель уже показал, что может справиться с машинами Ньюи. Это делает его идеальным напарником Ферстаппена. Тогда у «Ред Булл» будет два гонщика, которые могут ездить на пределе», — приводит слова Вильнёва F1 Maximaal.

Феттель покинет «Феррари» в конце сезона 2020 года. В последнее время участились слухи, что Себастьян с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Астон Мартин».

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