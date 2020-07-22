Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Краснодар» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Источник: в услугах Переса заинтересованы в «Альфа Ромео», он может заменить Райкконена

Источник: в услугах Переса заинтересованы в «Альфа Ромео», он может заменить Райкконена
Авто / Формула-1 0

Журналист Лоуренс Барретто сообщил, что пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес может перейти в «Альфа Ромео», где заменит Кими Райкконена по окончании сезона-2020.

«Перес отказался назвать команду Формулы-1, которая с ним связывалась, но мои источники сообщают, что „Альфа Ромео“ заинтересована в подписании контракта с мексиканцем, что должно стать для него возвращением в состав команды, тогда известной как „Заубер“, в составе которой он дебютировал в Формуле-1.

Одно из двух мест в „Альфа Ромео“ зарезервировано для пилота молодёжной Академии „Феррари“, которым в настоящее время является Антонио Джовинацци, так что предполагается, что Перес заменит Кими Райкконена. Соглашение финна с командой истекает в конце года», — написал Лоуренс Барретти в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020