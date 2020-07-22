Источник: в услугах Переса заинтересованы в «Альфа Ромео», он может заменить Райкконена

Журналист Лоуренс Барретто сообщил, что пилот «Рейсинг Пойнт» Серхио Перес может перейти в «Альфа Ромео», где заменит Кими Райкконена по окончании сезона-2020.



«Перес отказался назвать команду Формулы-1, которая с ним связывалась, но мои источники сообщают, что „Альфа Ромео“ заинтересована в подписании контракта с мексиканцем, что должно стать для него возвращением в состав команды, тогда известной как „Заубер“, в составе которой он дебютировал в Формуле-1.



Одно из двух мест в „Альфа Ромео“ зарезервировано для пилота молодёжной Академии „Феррари“, которым в настоящее время является Антонио Джовинацци, так что предполагается, что Перес заменит Кими Райкконена. Соглашение финна с командой истекает в конце года», — написал Лоуренс Барретти в своей колонке на официальном сайте Формулы-1.