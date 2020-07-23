Бергер полагает, что Феттель за рулём «розового «Мерседеса» стал бы вице-чемпионом

Босс DTM Герхард Бергер похвалил пилота «Феррари» Себастьяна Феттеля за гонку в Венгрии. При этом австриец отметил, что, окажись четырёхкратный чемпион в 2020 году в составе «Рейсинг Пойнт», мог бы занять второе место в личном зачёте.



«Кажется, что Себастьян Феттель освободил голову от негатива. Он пилотировал так, словно хотел доказать «Феррари», что они совершили большую ошибку, решив не продлевать его контракт. К тому же с таким плохим болидом в этом году, на него не давит необходимость обязательно побеждать. В Венгрии мы увидели прежнего Феттеля, у Леклера не было ни намёка на шанс.

Я ничего не имею против пары пилотов «Рейсинг Пойнт» – Серхио Переса и Лэнса Стролла. Но пилотируй Феттель «розовый «Мерседес» в этом году, он бы стал вице-чемпионом», — приводит слова Бергера F1-Insider.