В России стал доступен сервис F1TV Pro, названа цена подписки

Российским зрителям наконец-то стала доступна про-версия цифрового сервиса F1TV, с помощью которой болельщики имеют возможность смотреть трансляции в интернете, переключаясь между бортовыми камерами всех 20 пилотов.

Основной пакет F1 TV Pro включает в себя прямые трансляции и записи всех сессий гоночного уик-энда. Смотреть заезды можно с камер по своему выбору, в том числе с бортовых, а также в режиме multicam. Кроме того в прямой трансляции и в записи доступны GPS-трекер и тайминг.

Годовая стоимость подписки на F1 TV Pro, куда также входят архив Гран-при Формулы-1 с 1981 года и трансляции гонок поддержки Ф-2, Ф-3 и Суперкубка Porsche, составляет € 49,99 (4114 рублей), на месяц – € 5,99 (493 рубля).