Правительство Турции нацелено принять этап Формулы-1 в 2020 году

Правительство Турции подтвердило, что в настоящий момент совместно с владельцами трассы «Истанбул-Парк» работают над тем, чтобы принять этап Формулы-1 в 2020 году.



На официальном сайте правительства Турция сообщила, что они работают над организацией Гран-при.



«Под покровительством президента Турции мы стремимся включить турецкий этап в календарь сезона Формулы-1 и трасса работает над организацией гонки», — гласит сообщение на сайте президента.



Напомним, что в календарь Формулы-1 было добавлено сразу три Гран-при — на трассах в Нюрбурге, Имоле и Алгарве. Таким образом, в настоящий момент подтверждено уже 13 гонок в сезоне 2020 года. Ожидается, что сезон будет завершён гонками в Бахрейне и Абу-Даби.