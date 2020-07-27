Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Правительство Турции нацелено принять этап Формулы-1 в 2020 году

Правительство Турции нацелено принять этап Формулы-1 в 2020 году
Авто / Формула-1 0

Правительство Турции подтвердило, что в настоящий момент совместно с владельцами трассы «Истанбул-Парк» работают над тем, чтобы принять этап Формулы-1 в 2020 году.

На официальном сайте правительства Турция сообщила, что они работают над организацией Гран-при.

«Под покровительством президента Турции мы стремимся включить турецкий этап в календарь сезона Формулы-1 и трасса работает над организацией гонки», — гласит сообщение на сайте президента.

Напомним, что в календарь Формулы-1 было добавлено сразу три Гран-при — на трассах в Нюрбурге, Имоле и Алгарве. Таким образом, в настоящий момент подтверждено уже 13 гонок в сезоне 2020 года. Ожидается, что сезон будет завершён гонками в Бахрейне и Абу-Даби.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020