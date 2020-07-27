Правительство Турции нацелено принять этап Формулы-1 в 2020 году
Правительство Турции подтвердило, что в настоящий момент совместно с владельцами трассы «Истанбул-Парк» работают над тем, чтобы принять этап Формулы-1 в 2020 году.
На официальном сайте правительства Турция сообщила, что они работают над организацией Гран-при.
«Под покровительством президента Турции мы стремимся включить турецкий этап в календарь сезона Формулы-1 и трасса работает над организацией гонки», — гласит сообщение на сайте президента.
Напомним, что в календарь Формулы-1 было добавлено сразу три Гран-при — на трассах в Нюрбурге, Имоле и Алгарве. Таким образом, в настоящий момент подтверждено уже 13 гонок в сезоне 2020 года. Ожидается, что сезон будет завершён гонками в Бахрейне и Абу-Даби.
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