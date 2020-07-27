Ральф Шумахер посоветовал «Феррари» «сровнять всё с землёй и вырыть огромную яму»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер, брат семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера, дал совет «Феррари», которая недавно объявила о реструктуризации технического отдела. Шумахер предположил, что реструктуризация не решит всех проблем «Феррари» и что команде стоит начать всё с чистого листа.

«Я бы предложил сровнять всё с землёй, вырыть огромную яму и заново заложить фундамент — как можно больше стали.

Мне кажется, они пытаются показать, что что-то меняется. Но я не уверен, что это будет решением», — приводит слова Шумахера GrandPX.news.

После трёх этапов сезона «Феррари» занимает пятое место в Кубке конструкторов. На счету команды 27 очков. У «Мерседеса», возглавляющего общий зачёт, 121 очко.