Даниил Квят рассказал, как выглядит его дом
Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», дал блиц-интервью изданию Speedweek, в котором ответил на несколько вопросов, не имеющих прямого отношения к спорту. Россиянина спросили, как выглядит его дом.
«Он не очень большой, 80 квадратных метров. Но там всё хорошо спланировано, и дом достаточно современный. Кроме того, с террасы открывается прекрасный вид», — ответил он.
Также он рассказал, что в детстве его героем был семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер. Россиянин добавил, что стал бы боксёром, если бы не автоспорт. Помимо бокса в список его хобби входят картинг и лыжи.
После трёх этапов сезона-2020 на счету Квята одно очко. Россиянин располагается на 15-й строчке в личном зачёте.
Босс Формулы-1 Росс Браун: нам повезло, что у нас есть очень талантливый Даниил Квят
- 30 июля 2020
-
10:11
-
09:12
-
00:50
- 29 июля 2020
-
23:59
-
23:04
-
21:52
-
20:07
-
18:33
-
17:32
-
15:24
-
14:13
-
13:10
-
13:01
-
12:10
-
11:12
-
10:12
-
09:01
- 28 июля 2020
-
23:13
-
21:53
-
20:49
-
19:20
-
18:12
-
16:15
-
15:22
-
14:34
-
14:13
-
13:31
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:48
-
12:25
-
11:36
-
11:12
-
10:11
Партнерский контент