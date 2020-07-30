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Даниил Квят рассказал, как выглядит его дом

Даниил Квят рассказал, как выглядит его дом
Авто / Формула-1 0

Российский гонщик Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», дал блиц-интервью изданию Speedweek, в котором ответил на несколько вопросов, не имеющих прямого отношения к спорту. Россиянина спросили, как выглядит его дом.

«Он не очень большой, 80 квадратных метров. Но там всё хорошо спланировано, и дом достаточно современный. Кроме того, с террасы открывается прекрасный вид», — ответил он.

Также он рассказал, что в детстве его героем был семикратный чемпион Формулы-1 Михаэль Шумахер. Россиянин добавил, что стал бы боксёром, если бы не автоспорт. Помимо бокса в список его хобби входят картинг и лыжи.

После трёх этапов сезона-2020 на счету Квята одно очко. Россиянин располагается на 15-й строчке в личном зачёте.

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