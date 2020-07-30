Брандл: Ферстаппен начнёт думать о переходе в «Мерседес»

Бывший гонщик Формулы-1, а ныне телеэксперт Мартин Брандл предположил, что пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен захочет перейти в «Мерседес», если «быки» и впредь будут уступать «серебряным стрелам».

«Думаю, мы всё чаще будем слышать от него раздражённые слова по радио. Да, его команда отлично проводит пит-стопы. И они проделали большую работу, подготовив его машину к старту Гран-при Венгрии. Он ценит это, знаете — один за всех, все за одного.

Но он будет смотреть по сторонам и думать: а как же мне выиграть чемпионат? Если «Мерседес» останется в чемпионате, он начнёт думать: как мне попасть в «Мерседес»?» — приводит слова Брандла Planet F1.

После трёх этапов сезона на счету Ферстаппена 33 очка. У лидера сезона Льюиса Хэмилтона («Мерседес») на 30 очков больше.