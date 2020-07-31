Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Великобритании, Квят — 10-й

На автодроме в Сильверстоуне завершилась первая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, уступившего почти полсекунды. Тройку лучших замкнул пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.
Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, а его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 11-й результат.
Себастьян Феттель («Феррари») не показал времени из-за проблем с интеркулером.
Формула-1. Гран-при Великобритании. Первая тренировка
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,422
2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,474
3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,582
4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,707
5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,799
6. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,097
7. Эстебан Окон («Рено») — +1,137
8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,153
9. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +1,170
10. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,446
11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,487
12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,566
13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,568
14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,110
15. Ромен Грожан («Хаас») — +2,154
16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,477
17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,503
18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,553
19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,281
20. Себастьян Феттель («Феррари») — без времени.
- 31 июля 2020
-
15:23
-
14:31
-
13:19
-
13:09
-
12:58
-
12:54
-
12:11
-
11:56
-
11:10
-
10:32
-
10:13
-
09:10
-
09:00
-
01:03
-
01:01
- 30 июля 2020
-
23:52
-
23:44
-
23:19
-
22:52
-
22:18
-
21:30
-
21:20
-
21:13
-
21:13
-
20:42
-
20:01
-
19:02
-
17:17
-
16:36
-
16:32
-
16:24
-
15:41
-
14:25
-
13:04
-
12:10