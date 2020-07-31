Ферстаппен — лучший в первой тренировке Гран-при Великобритании, Квят — 10-й

На автодроме в Сильверстоуне завершилась первая тренировка Гран-при Великобритании Формулы-1. Лучшее время по её итогам показал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Второй результат у гонщика «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона, уступившего почти полсекунды. Тройку лучших замкнул пилот «Рейсинг Пойнт» Лэнс Стролл.

Даниил Квят по итогам сессии стал 10-м, а его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли показал 11-й результат.

Себастьян Феттель («Феррари») не показал времени из-за проблем с интеркулером.

Формула-1. Гран-при Великобритании. Первая тренировка

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.27,422

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — +0,474

3. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +0,582

4. Александер Албон («Ред Булл») — +0,707

5. Шарль Леклер («Феррари») — +0,799

6. Валттери Боттас («Мерседес») — +1,097

7. Эстебан Окон («Рено») — +1,137

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,153

9. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — +1,170

10. Даниил Квят («Альфа Таури») — +1,446

11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — +1,487

12. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,566

13. Ландо Норрис («Макларен») — +1,568

14. Кевин Магнуссен («Хаас») — +2,110

15. Ромен Грожан («Хаас») — +2,154

16. Джордж Расселл («Уильямс») — +2,477

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — +2,503

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — +2,553

19. Николас Латифи («Уильямс») — +3,281

20. Себастьян Феттель («Феррари») — без времени.