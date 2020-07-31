Райкконен — о темпе «Альфа Ромео»: времена на круге выглядят многообещающе

Пилот «Альфа Ромео» Кими Райкконен остался доволен итогами пятничных тренировок Гран-при Великобритании. Чемпион мира удовлетворён тем, как работают новинки на его болиде.

«В пятницу было много работы, но пока всё хорошо. Времена на круге выглядят многообещающе, но сегодня только пятница, по итогам тренировок нельзя делать какие-то выводы.

Мы знаем, что ещё многое должны сделать, чтобы выступить как можно лучше в этот уик-энд. Судя по всему, новинки работают в соответствии с ожиданиями, но кто знает, что нас ждёт завтра, особенно в плане погоды. Постараемся показать результат. Надеюсь, мы окажемся на более высоких позициях, чем раньше», — приводит слова Кими пресс-служба «Альфа Ромео».



Райкконен показал 18-е время в первой тренировке, во второй сессии стал десятым.