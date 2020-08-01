Хэмилтон: в квалификации у меня действительно были проблемы
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон подвёл итоги квалификации Гран-при Великобритании. Британец показал лучшее время, опередив напарника, Валттери Боттаса, и гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена.
«Между нами и третьим местом довольно большой разрыв, но это не имеет особого значения. Валттери заставил меня пилотировать на грани, он проделал фантастическую работу.
Перед квалификацией мы внесли изменения, машина стала пилотироваться хуже, у меня действительно были проблемы, а затем произошёл разворот. В квалификации главное — уверенность. В первом секторе ехал хуже и хуже, не знаю почему.
Третий сегмент тоже получился неидеальным, но круг вышел довольно чистым, а второй — ещё лучше», — цитирует Хэмилтона Sky Sports.
Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — третий, Квят — 14-й
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