Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Великобритании, Ферстаппен — третий, Квят — 14-й

На автодроме «Сильверстоун» завершилась квалификация Гран-при Великобритании Формулы-1. Её победителем стал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым — его напарник по команде Валттери Боттас, тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен на «Ред Булл».



Даниил Квят стал 14-м, но потеряет 5 мест на старте гонки из-за замены коробки передач. Его напарник по «Альфа Таури» Пьер Гасли – 11-й.



Второй сегмент квалификации был ненадолго прерван красными флагами после вылета Хэмилтона. Он зацепил гравийную ловушку, и маршалам потребовалось время, чтобы очистить трассу.



Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация



1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.24,303

2. Валттери Боттас («Мерседес») — +0,313

3. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — +1,022

4. Шарль Леклер («Феррари») — +1,124

5. Ландо Норрис («Макларен») — +1,479

6. Лэнс Стролл («Рейсинг Пойнт») — +1,536

7. Карлос Сайнс («Макларен») — +1,662

8. Даниэль Риккардо («Рено») — +1,706

9. Себастьян Феттель («Феррари») — +1,906

10. Эстебан Окон («Рено») — +2,036



Не вышли в третий сегмент:



11. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 1.26,501

12. Александер Албон («Ред Булл») — 1.26,545

13. Нико Хюлькенберг («Рейсинг Пойнт») — 1.26,566

14. Даниил Квят («Альфа Таури») — 1.26,744

15. Джордж Расселл («Уильямс») — 1.27,092



Не вышли во второй сегмент:



16. Кевин Магнуссен («Хаас») — 1.27,158

17. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») — 1.27,164

18. Кими Райкконен («Альфа Ромео») — 1.27,366

19. Ромен Грожан («Хаас») — 1.27,643

20. Николас Латифи («Уильямс») — 1.27,705.