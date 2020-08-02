Тиктум выиграл вторую гонку Формулы-2 в Сильверстоуне, Мазепин — 5-й, Шварцман — 13-й

Британский гонщик Дэниел Тиктум после старта с поул-позишен одержал победу в спринтерской гонке британского этапа Формулы-2. Под финиш Тиктума догнал Кристиан Лундгор, сменивший шины во время выезда машины безопасности, однако времени на атаку у Лундгора уже не было. Сейфти-кар появился на трассе после ошибки Каллума Айллота: он шёл вторым, когда его машину развернуло и болид заглох.
Лучшим из россиян стал победитель первой гонки Никита Мазепин, финишировавший пятым. У Артёма Маркелова 11-й результат. Роберт Шварцман оказался 13-м, опередив перед финишем Мика Шумахера. Большую часть дистанции россиянин ехал 10-м, однако на пит-стопе механики долго не могли сменить переднее правое колесо, что лишило Шварцмана шансов на очки.
Формула-2. Великобритания. Вторая гонка.
1. Дэниел Тиктум — 21 круг
2. Кристиан Лундгор +0,3
3. Луи Делетраз +2,6
4. Джехан Дарувала +6,2
5. Никита Мазепин +6,4
6. Фелипе Другович +8,4
7. Нобухару Мацусита +8,9
8. Джек Эйткен +9,7
9. Чжоу Гуаньюй +10,8
10. Маркус Армстронг +10,9
11. Артём Маркелов + 17,4…
13. Роберт Шварцман +22,3
14. Мик Шумахер +26,2…
21. Каллум Айлотт — сошёл.
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