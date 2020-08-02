Квят признался, что перед аварией отвлёкся от трассы из-за проблем с машиной

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал свою аварию в гонке Гран-при Великобритании Формулы-1. Квят взял на себя вину за инцидент, опровергнув предположения, что машину развернуло из-за прокола колеса.



«Со мной всё в порядке, никаких проблем. Я по-прежнему до конца не понимаю, что произошло. В этот момент я многое переключал на рулевом колесе, отвлёкся. Я задел красный поребрик, и из-за него машину развернуло. Я не ожидал этого. На самом деле в тот момент я не концентрировался на трассе, потому что были некоторые проблемы с машиной и мне нужно было изменить многие параметры на рулевом колесе. Это очень сильно отвлекало.



Определённо, сегодня были реальны большие очки, гонка шла отлично, так что такой итог очень сильно разочаровывает, но это жизнь», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.