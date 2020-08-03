Ферстаппен — об интриге в Ф-1: в следующей гонке, наверное, буду считать овец у трассы

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен уверен, что при столь явном доминировании «Мерседеса» оставшиеся гонки сезона могут стать слишком скучными для него. Он признался, что именно из-за этого начал в ходе Гран-при Великобритании шутить со своим гоночным инженером и посоветовал тому, не забывать пить.
«Не думаю, что ситуация сильно изменится. Отставание такое большое, бросьте! Может быть, нам удастся найти десятую или полторы, но этого недостаточно. Я пытаюсь бороться за победу, но сейчас это невозможно. Если вы продолжаете мечтать о шансах на титул, этого не произойдёт. Мы просто должны продолжать работать. Поэтому в следующей гонке, наверное, я буду считать овец у трассы», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.
Когда Макса спросили, может ли что-нибудь помешать Льюису Хэмилтону выиграть седьмой титул в 2020 году, он ответил просто: «Нет».
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