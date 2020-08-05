Хюлькенберг: я почувствовал вкус крови
Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заявил, что не расстроится, если ему не придётся выступить во второй гонке подряд за «Рейсинг Пойнт».
Напомним, перед Гран-при Великобритании Нико заменил в команде Серхио Переса, у которого был выявлен коронавирус. Он принял участие в свободных заездах и квалификации, однако не смог стартовать в гонке из-за проблем с болидом.
«Думаю, окончательное решение будет принято в четверг. Конечно, в прошлый уик-энд я почувствовал вкус крови, и мне не терпится вернуться в машину. Без сомнений. Но я лишь временный гость», – цитирует Хюлькенберга немецкое издание Merkur.
Напомним, у Переса выявили коронавирус, когда он после Гран-при Венгрии отправился в Мексику, чтобы навестить семью.
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