Хюлькенберг: я почувствовал вкус крови

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заявил, что не расстроится, если ему не придётся выступить во второй гонке подряд за «Рейсинг Пойнт».



Напомним, перед Гран-при Великобритании Нико заменил в команде Серхио Переса, у которого был выявлен коронавирус. Он принял участие в свободных заездах и квалификации, однако не смог стартовать в гонке из-за проблем с болидом.



«Думаю, окончательное решение будет принято в четверг. Конечно, в прошлый уик-энд я почувствовал вкус крови, и мне не терпится вернуться в машину. Без сомнений. Но я лишь временный гость», – цитирует Хюлькенберга немецкое издание Merkur.

Напомним, у Переса выявили коронавирус, когда он после Гран-при Венгрии отправился в Мексику, чтобы навестить семью.