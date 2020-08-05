Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Хюлькенберг: я почувствовал вкус крови

Хюлькенберг: я почувствовал вкус крови
Авто / Формула-1 0

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг заявил, что не расстроится, если ему не придётся выступить во второй гонке подряд за «Рейсинг Пойнт».

Напомним, перед Гран-при Великобритании Нико заменил в команде Серхио Переса, у которого был выявлен коронавирус. Он принял участие в свободных заездах и квалификации, однако не смог стартовать в гонке из-за проблем с болидом.

«Думаю, окончательное решение будет принято в четверг. Конечно, в прошлый уик-энд я почувствовал вкус крови, и мне не терпится вернуться в машину. Без сомнений. Но я лишь временный гость», – цитирует Хюлькенберга немецкое издание Merkur.

Напомним, у Переса выявили коронавирус, когда он после Гран-при Венгрии отправился в Мексику, чтобы навестить семью.

Решение о том, кто станет напарником Стролла на Гран-при 70-летия, примут 6 августа
Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020