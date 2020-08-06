В «Мерседесе» рассчитывают на трёхлетний контракт с Хэмилтоном

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф заявил, что хотел бы подписать контракт с шестикратным чемпионом мира Льюисом Хэмилтоном на ближайшие три года.
На прошлой неделе в Сильверстоуне лидер чемпионата, общаясь с журналистами, отметил, что вполне может представить себя «выступающим в Формуле-1 ещё три года». Хэмилтон отрицал, что переговоры о продлении контракта с «Мерседесом» уже ведутся, но Вольф надеется, что это произойдет в ближайшее время.
На вопрос Canal+, хочет ли он подписать 35-летнего Хэмилтона на целых три года, Вольф ответил: «Да».
«У нас хороший диалог, и я совершенно уверен, что мы сможем подписать контракт в ближайшее время», — приводит слова Вольфа GrandPX.
Напомним, после четвёртого Гран-при в сезоне, который состоялся на трассе «Сильверстоун», Льюис Хэмилтон увеличил отрыв от своего напарника по «Мерседесу» Валттери Боттаса в личном зачёте до 30 очков. Идущего третьим Макса Ферстаппена из «Ред Булл» он опережает на 36 баллов.
Хэмилтон выступает в составе «Мерседеса» с 2013 года. Вместе с командой он пять раз становился чемпионом мира и один раз вице-чемпионом.
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