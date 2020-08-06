«Мерседес» объявил о новом контракте с Боттасом

Пресс-служба «Мерседеса» сообщила, что команда подписала новый контракт с Валттери Боттасом. Финский пилот продолжит выступать в гоночном коллективе до конца 2021 года.
«Я очень счастлив остаться с «Мерседесом» в 2021 году и продолжить развить успех, которым мы наслаждались вместе. Спасибо всем в команде. Спасибо семейству «Мерседес» за их поддержку и их доверие. Я очень горжусь тем, что представляю эту великую команду.
Последние несколько лет моей жизни были посвящены непрерывному совершенствованию, работе над каждым аспектом. И сегодня я нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо. Однако уверен, что смогу поднять планку ещё выше. «Мерседес» придерживается той же философии: они всегда хотят стать лучше и жаждут большего.
С тех пор как я влюбился в Ф-1 в детстве, мечтал однажды стать чемпионом мира. С «Мерседесом» у меня для этого наилучшие возможности. Я нахожусь в борьбе за титул в этом году и надеюсь посостязаться за него в следующем.
В настоящий момент мы находимся в середине сокращённого сезона, и я хочу показать свой абсолютный максимум в каждой гонке», — приводит слова Боттаса пресс-служба «Мерседеса».
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