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Леклер расстроен, что его называют расистом

Леклер расстроен, что его называют расистом
Авто / Формула-1 0

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер выразил недовольство тем фактом, что его объяснения о нежелании вставать на колено в знак борьбы с расизмом были восприняты некоторые людьми как проявление расизма.

«Очень печально видеть, как некоторые люди манипулируют моими словами для создания таких заголовков, словно я расист. Я не расист и абсолютно ненавижу расизм. Расизм отвратителен. Хватит относить меня к той же группе, где находятся отвратительные люди, которые занимаются дискриминацией других из-за их цвета кожи, религии или пола. Я не часть этой группы и никогда ею не стану. Я всегда уважал каждого, это должно быть стандартом в сегодняшнем мире.

Тем, кто использует мои изображения для продвижения неправильных идей, — пожалуйста, прекратите. Я не занимаюсь политикой и не хочу быть в это вовлечён», — написал Леклер в своём «твиттере».

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