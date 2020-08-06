Леклер объяснил, почему не преклоняет колено во время антирасистских акций

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не преклоняет колено во время антирасистских акций перед стартами гонок Формулы-1, так как негативно относится к протестам движения Black Lives Matter, которые связаны с насилием.



«Я против расизма, борюсь с ним, и рад, что Формула-1 использует свою платформу, дабы показать миру правильный путь. Но я не хочу преклонять колено, так как многие протесты, которые проходят по всему миру, часто связаны с насилием. Не приемлю никаких форм насилия. Мне также не нравится, что протесты используются в политических целях», — приводит слова Леклера GPBlog.



Леклер стал одним из семи пилотов, не преклонивших колено перед стартом Гран-при Великобритании. Стоять во время акции остались Кими Райкконен и Антонио Джовинацци (оба – «Альфа Ромео»), Макс Ферстаппен («Ред Булл»), Карлос Сайнс («Макларен») и Даниил Квят («Альфа Таури»). К ним также примкнул Кевин Магнуссен («Хаас»).

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