Квят: до аварии я был супербыстрым, несмотря на проблемы с коробкой передач

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят ещё раз обратился к событиям Гран-при Великобритании, где до аварии из-за проблем с колесом он пробился с 18-го места на 12-е.
«Что-то сломалось в правой задней части машины. Мы ещё точно не знаем, но, конечно, продолжаем изучать и всё выясним. Да, не было смысла винить самого себя, но в тот момент я работал с переключателями, так что моя реакция была немного автоматической. Это нормально — думать так. Но после просмотра повторов всё стало очевидно.
Мой темп до аварии был супер, я был супербыстрым — даже несмотря на проблемы с коробкой передач. Я терял, наверное, три десятые на круге, но все равно легко догонял машины впереди и готовил атаки. Но потом случилась эта проблема. Надеюсь, в этот раз у нас будет сильный, чистый уик-энд, а там посмотрим, где мы окажемся», — заявил Квят в интервью пресс-службе Формулы-1.
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