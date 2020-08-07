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Марко назвал мягкие шины «Пирелли» бесполезными

Марко назвал мягкие шины «Пирелли» бесполезными
Авто / Формула-1 0

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскритиковал работу мягких шин «Пирелли» на пятничных свободных заездах Гран-при 70-летия Формулы-1 на автодроме «Сильверстоун». В этот уик-энд в роли «софта» выступает компаунд С4, что на одну ступень мягче, чем во время Гран-при Великобритании. Многие гонщики жаловались на быстрый износ покрышек и констатировали, что при этом «софт» не даёт существенной прибавки в скорости на одном круге по сравнению с «медиумом».

«Мягкие шины просто бесполезные. Мы больше не выезжали в конце второй тренировки. Не понимаю, зачем в „Рено“ уже начали использовать шины „хард“. Они могут оказаться очень ценными во время гонки», — заявил Марко в интервью Motorsport-Magazin.

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