Албон остался доволен прогрессом болида

Пилот «Ред Булл» Александер Албон отметил прогресс болида после свободных тренировок Гран-при 70-летия.

«С точки зрения получения той работы болида, которую хочу видеть, мы прогрессируем от сессии к сессии. Теперь нужно сделать домашнее задание, чтобы завтра вернуться сильнее. Был ровный день, мы тестировали несколько аспектов, проверяя, что работает, а что нет.

Что касается резины, то в этот уик-энд она на одну ступень мягче, чем в минувший. Я не в восторге от этого, это слишком мягкий состав для «Сильверстоуна». Посмотрим, что будет завтра. Полагаю, «медиум» окажется быстрее «софта». Выбор шин в квалификации будет очень важен. Завтра увидим реальную расстановку сил", — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».