Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Ювентус» — «Лион». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Албон остался доволен прогрессом болида

Албон остался доволен прогрессом болида
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Александер Албон отметил прогресс болида после свободных тренировок Гран-при 70-летия.

«С точки зрения получения той работы болида, которую хочу видеть, мы прогрессируем от сессии к сессии. Теперь нужно сделать домашнее задание, чтобы завтра вернуться сильнее. Был ровный день, мы тестировали несколько аспектов, проверяя, что работает, а что нет.

Что касается резины, то в этот уик-энд она на одну ступень мягче, чем в минувший. Я не в восторге от этого, это слишком мягкий состав для «Сильверстоуна». Посмотрим, что будет завтра. Полагаю, «медиум» окажется быстрее «софта». Выбор шин в квалификации будет очень важен. Завтра увидим реальную расстановку сил", — приводит слова Албона пресс-служба «Ред Булл».

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020