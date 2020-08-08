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Гасли: здорово быть впереди двух «Феррари», «Макларена» и «Ред Булл»

Гасли: здорово быть впереди двух «Феррари», «Макларена» и «Ред Булл»
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли поделился впечатлениями от квалификации Гран-при 70-летия, в которой он показал седьмой результат.

«Потрясающая суббота. Очень доволен своим результатом в квалификации. Вчера нам было немного сложно, но команда проделала фантастическую работу между пятницей и субботой, внесла верные изменения, предоставив мне машину, которая даёт возможность атаковать на максимуме. Было здорово стать четвертым во втором сегменте и закончить третий на седьмой позиции — впереди двух „Феррари“, „Макларена“ и „Ред Булл“.

Теперь концентрируемся на завтрашней гонке, готовы бороться и постараемся сделать максимум возможного, чтобы добыть для команды хороший результат", — приводит слова Гасли пресс-служба «Альфа Таури».

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