Контакт Шварцмана и Шумахера в борьбе за победу в гонке Формулы-2. Видео

Сегодня, 9 августа, на автодроме «Сильверстоун» завершилась вторая гонка уик-энда в Формуле-2. За победу боролись Роберт Шварцман, Мик Шумахер и Юки Цунода.

На предпоследнем круге Мик атаковал россиянина, и в итоге уже на входе в поворот между ними произошёл контакт. Ситуацией воспользовался Цунода, захвативший лидерство, вторым стал Шумахер. На машине Шварцмана было повреждено переднее антикрыло, и он откатился назад, финишировав лишь тринадцатым. Мик Шумахер принёс извинения команде за инцидент.

Соответствующее видео доступно на странице Формулы-2 в «Твиттере». Права на видео принадлежат Formula Two Championship Limited.

После этой неудачи Шварцман по-прежнему занимает третье место в общем зачёте.