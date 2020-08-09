G-Drive потеряла победу на этапе ELMS из-за аварии

На автодроме «Спа-Франкоршам» состоялся второй этап европейской серии Ле-Ман. После драматичного первого этапа в Ле-Кастелле у российской команды G-Drive Racing был шанс вернуть себе стратегическую иницциативу.
«Наша скорость должна была обеспечить нам победу, – рассказал после финиша четёхчасового марафона во Франции пилот Роман Русинов. — Но, учитывая сложившиеся обстоятельства, и второе место можно признать очень достойным результатом».
В квалификации в Спа экипаж российской команды показал третий результат, оставлявший шансы на победу. Первые три часа прошли для G-Drive Racing успешно. Экипаж под номером 26 шёл на первом месте, но на 76-м круге Миккель Йенсен влетел в отбойник, оставив на трассе часть прототипа. Таким образом, на сей раз экипаж G-Drive Racing остался без очков. Победу в гонке одержал экипаж команды United Autosports Ligier в составе Роба Уэлдона, Тома Гэмбла и Уэйна Бойда.
- 9 августа 2020
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